L’addio di HONOR a Huawei per via del ban USA ha evidentemente spinto la nuova dirigenza a rivedere il posizionamento del brand nel mercato mobile e, conseguentemente, anche su quali linee di smartphone mantenere e quali invece rilegare al dimenticatoio.

HONOR Magic per la fascia alta

A tal proposito, un nuovo rumor pubblicato su Twitter da TEME, noto leaker con una storia di anticipazioni sul mondo HONOR e Huawei piuttosto precisa, ha dichiarato che il colosso cinese starebbe valutando l’idea di portare avanti una sola linea di smartphone di fascia alta, contro le tre famiglie tuttora disponibili. Ad oggi, infatti, la fascia alta degli smartphone cinesi vede la serie HONOR Magic, HONOR V e i vari HONOR 10, 20, 30 e via discorrendo.

Secondo le informazioni a disposizione del leaker, il nuovo posizionamento di HONOR nel settore mobile dovrebbe vedere la serie HONOR Magic come l’unica per la fascia alta, la serie HONOR X per quanto riguarda la fascia media ed infine la serie HONOR Play per la categoria di fascia bassa. Se il rumor dovesse rivelarsi veritiero, la famiglia HONOR V (conosciuta fuori dalla Cina come HONOR View) sarebbe destinata all’estinzione – un destino forse condiviso anche dalla famiglia HONOR Note.

Cosa ne pensate del rumor? Secondo voi avrebbe senso puntare su una sola famiglia di smartphone per la fascia alta? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

