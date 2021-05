Con Android 12 il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di rendere Google Assistant ancora più al centro dell’ecosistema dell’azienda e un esempio di questa crescente importanza è rappresentato dalla possibilità di attivare l’assistente tenendo premuto a lungo il pulsante di accensione/spegnimento del device, azione che normalmente apre il menu di accensione.

Ma non è questa l’unica importante novità relativa a Google Assistant, che con Android 12 dovrebbe acquistare un’altra funzionalità che potrebbe risultare gradita a tanti utenti.

Google Assistant diventa ancora più importante con Android 12

Android 12 sta apportando una serie di modifiche visive e tattili al sistema operativo di Google, incluso il nuovo linguaggio di progettazione Material You ma gli sviluppatori hanno studiato anche delle novità funzionali e una di esse è rappresentata dalla possibilità per Google Assistant di spegnere il device.

Nelle scorse ore il team di Google ha rilasciato una nuova versione beta di App Google (la potete scaricare dal Play Store) e lo staff di 9to5Google ha scoperto la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per ovviare al problema dello spegnimento del device nel caso in cui il tasto di accensione venga dedicato alla riattivazione di Google Assistant.

In pratica, gli utenti avranno due modi per spegnere lo smartphone: tenere premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello che aumenta il volume per avere accesso al menu di accensione oppure più semplicemente dire a Google Assistant di spegnere il device.

Pare che allo stato attuale questa nuova feature non sia stata ancora messa a disposizione degli utenti che hanno deciso di installare la beta 1 di Android 12.

Purtroppo al momento non è chiaro se questa novità sarà un’esclusiva degli smartphone Google Pixel né se dicendo “Spegni il telefono” il device si spegnerà immediatamente oppure si aprirà il solito menu di accensione di Android con cui interagire. Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

