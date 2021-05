La pandemia da Coronavirus ci ha mostrato quando sia comodo e di vitale importanza avere l’opportunità di acquistare qualsiasi prodotto online, e durante il Google I/O 2021 il colosso di Mountain View ha mostrato alcune importanti novità che ben presto troveranno posto all’interno di alcuni servizi di primo rilievo come Google Chrome, Google Shopping e Google Lens.

Concludere gli acquisti non è mai stato così semplice

Quante volte vi è capitato di essere arrivati vicini all’acquisto di un prodotto per poi chiudere il tab o essere interrotti da altro? A tal proposito il team di sviluppo di Google Chrome ha pensato bene di introdurre una intelligente feature all’interno dei nuovi tab sul browser web. Infatti, com’è possibile notare nella GIF sottostante, oltre alle scorciatoie per accedere ai propri siti preferiti, in una nuova schermata sono presenti tutti gli oggetti che abbiamo aggiunto al carrello ma che alla fine non abbiamo acquistato.

Oltre a ridurre la quantità di tab aperti in background per non dimenticarci di concludere il pagamento, la nuova funzione mostra il nome del negozio online, la favicon e il numero di oggetti salvati nel carrello. Per proteggere la privacy degli utenti, inoltre, la schermata con gli oggetti salvati nel carrello è visibile solo se si fa uno scroll verso il basso.

Google Lens mostra dove acquistare gli oggetti in una foto

Il team di sviluppo di Google Lens e di Google Foto hanno lavorato a quattro mani per la realizzazione di una funzione che permette agli utenti di trovare e acquistare tutti gli oggetti salvati in una foto.

Come nel caso di esempio di uno screenshot relativo alla foto del campione NBA Steph Curry, il tasto “Search inside screenshot” di Google Foto prende in prestito la IA di Google Lens per scoprire dove acquistare il paio di scarpe del cestista oppure tutti gli altri oggetti presenti nella foto.

Google lavora con Shopify per facilitare gli acquisti

Infine, ci sono due importanti novità per quanto riguarda gli acquisti online. Se possedete una delle tante carte fedeltà che vi permettono di accumulare punti per accedere a campagna promozionali con sconti e promozioni, nel prossimo futuro Google vi “permetterà di collegare al tuo account Google il tuo programma fedeltà preferito come Sephora per mostrarti le migliori opzioni di acquisto.”

Quando l’account del venditore con cui si ha una carta fedeltà viene linkato a quello di Google, è possibile scoprire fin da subito il prezzo finale di un prodotto a cui si è interessati senza perdersi nei vari campi di testo in cui inserire i codici coupon e via discorrendo.

Infine, la partnership con Shopify permetterà a tutti i negozi di rendere disponibili i propri prodotti direttamente su Google Shopping. “Questa nuova collaborazione con Shopify consentirà ai commercianti di diventare individuabili per i consumatori ad alto potenziale su Ricerca Google, Shopping, YouTube, Google Immagini e altro ancora – dichiara l’azienda. Man mano che eliminiamo barriere come le commissioni e miglioriamo la nostra tecnologia, abbiamo visto un aumento del 70% delle dimensioni del nostro catalogo di prodotti e un aumento dell’80% dei commercianti sulla nostra piattaforma.”

Potrebbe interessarti anche: Android 12 è la rivoluzione che aspettavamo: cambia tutto col Material You