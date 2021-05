Dal giorno in cui sono apparsi in Rete i primi incredibili leak circa il probabile design di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, ci siamo subito resi conto che Google molto probabilmente ha intenzione di mettere una pietra sul passato e abbracciare un design coraggioso, completamente differente a tutto ciò che siamo stati abituati a vedere sulla serie Pixel da diversi anni a questa parte.

Una ricostruzione che ci lascia senza fiato

I recenti leak sulla fotocamera ci hanno dato modo di farci un’idea di come potrebbe apparire il modulo posteriore al momento del lancio, ma qualche ora fa un designer si è spinto oltre immaginando il design (posteriore) completo di Google Pixel 6/6 Pro, come se fossero già stati presentati. Infatti, prendendo spunto dai leak e dalle indicazioni pubblicate in rete in questi ultimi giorni, si è riusciti a confezionare un mockup che dovrebbe in qualche modo rappresentare una versione piuttosto fedele di come dovrebbero apparire i due smartphone di fascia alta al giorno del lancio.

Com’è ovvio che sia, il modulo fotografico posteriore è quello che attira maggiormente l’attenzione per il suo aspetto unico e in controtendenza rispetto a quello della precedente generazione di Google Pixel; apprezziamo, inoltre, la scelta della doppia palette di colori tra la porzione superiore e inferiore degli smartphone, con il modulo fotografico quasi a fare da spartiacque tra le due sezioni.

Cosa ne pensate di questo design? Vi piacerebbe se Google Pixel 6 avesse questo aspetto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

