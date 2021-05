Torniamo a occuparci di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, smartphone che il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare nelle prossime settimane con l’obiettivo di mettere a disposizione degli utenti dei modelli che possano essere davvero considerati come delle valide alternative a quelle degli altri produttori Android.

E una sorta di conferma alle indiscrezioni secondo cui il team di Google abbia deciso di impegnarsi un po’ di più rispetto a quanto fatto con le precedenti generazioni della serie Google Pixel è arrivata con le immagini rendering realizzate da Jon Prosser e che ci mostrano quello che potrebbe essere il design dei due smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Il possibile design di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Stando a tali immagini, con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro vi sarebbero alcune importanti differenze dal punto di vista del design e ciò a partire dal comparto fotografico posteriore (con due sensori nel modello “base” e tre in quello “Pro”), inserito in un modulo di forma rettangolare e con allineamento orizzontale.

Un’altra novità dovrebbe essere rappresentata dalla colorazione, che con la prossima generazione di smartphone di Google dovrebbe passare da due a tre tonalità.

Il team di Google avrebbe pensato a delle importanti novità anche per la parte frontale, che dovrebbe poter contare su cornici ancora più ridotte, una fotocamera integrata nello schermo attraverso un foro posizionato in alto al centro e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sotto il display (sostituendo, così, il sensore posizionato sul retro).

Insieme a Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro il colosso di Mountain View dovrebbe lanciare anche il tanto chiacchierato Google Pixel Watch, che Prosser immagina così:

Stando a quella che è la normale tempistica del colosso di Mountain View, per la presentazione ufficiale della serie Google Pixel 6 probabilmente ci sarà da attendere fino all’autunno (ottobre dovrebbe essere il mese scelto). Staremo a vedere.