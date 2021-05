Il leak dei giorni scorsi circa il presunto nuovo design di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro ci ha lasciato letteralmente senza parole, e siamo certi che anche voi avete provato lo stesso. Un recente leak sulla composizione della presunta fotocamera principale, ci dà modo di scoprire in anticipo quali lenti potrebbero trovare posto sul nuovo smartphone di fascia alta di Google.

È attesa una lente periscopica

Prendendo per buone le varie informazioni circolate in questi giorni, un concept pone l’accento sui tre probabili sensori possibilmente integrati su Google Pixel 6. Uno di questi, com’è possibile osservare nell’immagine sottostante, farebbe riferimento ad una lente periscopica.

Com’è ovvio che sia quando si parla di uno smartphone Google Pixel, è lecito aspettarsi una qualità fotografica di altissimo livello; tuttora, nonostante gli enormi passi in avanti fatti dalle aziende competitor, l’elaborazione software di Google è impareggiabile e garantisce agli utenti una elevata resa fotografica senza il minimo sforzo, senza perdersi tra i comandi “pro” ma semplicemente puntando e pigiando il tasto virtuale dell’otturatore. Google Pixel 6 si prospetta come un punto di svolta per Google, a partire dal design così coraggioso e di gran lunga differente rispetto ai precedenti modelli presentati negli anni passati – sempre se il leak dei giorni scorsi si dimostri veritiero, sia chiaro.

