Google I/O è senza ombra di dubbi l’evento annuale più importante per gli utenti Android ma in generale di tutto l’ecosistema mobile.

Non solo, infatti, gli executive di Google ci mostreranno le numerose novità attese su Android 12 e su alcuni dei più importanti servizi del colosso di Mountain View, ma molto probabilmente darà anche il via alla fase di beta pubblica di Android 12 per gli utenti muniti di smartphone diversi dai Google Pixel – a tal proposito, IQOO 7 sarà il primo dispositivo ad offrire la beta pubblica ai suoi utenti.

Appuntamento domani alle 18:45

Seguire l’evento è quindi un momento fondamentale per gli appassionati di tecnologia e per chi possiede uno smartphone Android; rappresenta il giro di boa che guiderà l’azienda verso la nuova generazione del sistema operativo.

Noi di TuttoAndroid, come ogni anno, saremo ovviamente al vostro fianco, dal vivo, per anticiparvi alcune delle novità in arrivo su Android 12, discutere in diretta le tante novità che ci aspettano e ovviamente rispondere a tutte le vostre domande sul sistema operativo e su Android in generale.

Se non volete perdervi l’appuntamento, cliccate la campanellina nel video sottostante e ricordatevi di attivare le notifiche di YouTube in modo da non perdervi l’inizio della live di Google I/O 2021 con Mikhael e Bernardo!