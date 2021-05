Mancano ormai poco più di 48 ore all’inizio di Google I/O 2021 e le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori sono ormai rivolte verso questo atteso evento, che avrà come proprio principale protagonista Android 12.

Il sistema operativo del colosso di Mountain View è praticamente sempre lo stesso dalla versione Android 5 Lollipop, eccezion fatta per le modifiche al design apportate in seguito all’introduzione del tema Material con Android 9 Pie.

Il team di Google negli ultimi tempi ha modificato alcune cose, arrotondato gli angoli e apportato qualche correzione ma, a dire di Jon Prosser, con Android 12 si arriverà ad un nuovo livello.

Con Android 12 sono in programma diverse interessanti novità

Prosser ha condiviso un video che mostra parti della presentazione di Google I/O 2021 e pare che il colosso di Mountain View abbia in programma di mettere in evidenza il nuovo design radicale di Android, la sua nuova funzionalità cross-device e una ritrovata attenzione per la privacy e la sicurezza.

Gli utenti possono aspettarsi un Android più “arrotondato”, dalla barra delle notifiche ai controlli audio, con pop-up più grandi e prominenti. Pare che tutte le parti dell’interfaccia saranno oggetto di un ritocco e, osservando attentamente il video, è possibile notare scorci di app di sistema, come ad esempio la calcolatrice.

Si prevede che il colosso di Mountain View darà agli utenti Google Pixel la possibilità di testare questo nuovo design e alcune delle funzionalità di Android 12 quando lancerà una beta pubblica del nuovo sistema operativo, alla fine del keynote di Google I/O 2021, in programma per martedì.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e non vedete l’ora di scoprire alcune delle novità grafiche di Android 12, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video di Jon Prosser. Buona visione:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento a martedì pomeriggio per il keynote di Google I/O 2021.