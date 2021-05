Torniamo a occuparci di Google I/O 2021, l’atteso appuntamento annuale organizzato dal colosso di Mountain View per annunciare le novità a cui sta lavorando e che si prepara a lanciare e che quest’anno si svolgerà in modalità virtuale.

Alla fine dello scorso mese il team di Google ha pubblicato sul sito dedicato all’evento buona parte delle sessioni che si succederanno dal 18 al 20 maggio e nelle ultime ore il calendario si è arricchito con tutti gli appuntamenti in programma.

Ecco il programma integrale di Google I/O 2021

Ricordiamo che Google I/O 2021 inizierà con il keynote condotto da Sundar Pichai a partire dalle ore 19:00 italiane e sarà seguito dopo alcune ore da un secondo keynote di 45 minuti dedicato agli sviluppatori.

Durante il keynote principale dovrebbero susseguirsi i vari dirigenti di Google e tra le novità che saranno annunciate nelle due ore in cui si articolerà potrebbe esserci anche il tanto atteso Google Pixel 5a.

Tra gli altri appuntamenti importanti vi sono quelli dedicati ad Android 12 (keynote “What’s New With Android”, 18 maggio ore 16:30 locali), Google Assistant (19 maggio, ore 12:45 locali), Chrome OS (19 maggio, ore 13:45) e Smart Home Panel (19 maggio, ore 19:15 locali).

E ancora, durante i tre giorni di Google I/O 2021 si parlerà di Google Play (18 maggio, ore 17 locali), Web (18 maggio, ore 17:15 locali) e Google Pay (19 maggio, ore 17:15 locali).

Forse in tanti si sarebbero aspettati più spazio dedicato a Wear OS, soprattutto dopo la conclusione della procedura di acquisizione di Fitbit da parte di Google ma, a quanto pare, i fan della piattaforma wearable del colosso di Mountain View dovranno accontentarsi di qualche workshop. In sostanza, non vi sono annunci di importanti novità in vista.

Google prevede di riprodurre gli eventi la mattina presto per le persone che abitano in regioni in cui il programma prevede orari difficili da seguire.

Potete trovare il programma integrale di Google I/O 2021 seguendo questo link.