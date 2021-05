Dopo lo smartphone con fotocamera retrattile rotante, quello a forma di cilindro con display che si estende e un altro con fotocamera interna rotante, Xiaomi sembra non avere esaurito la volontà di testare nuove soluzione per gli smartphone del futuro.

Display secondario o fotocamera

Un inedito brevetto pubblicato quest’oggi contiene un gran numero di immagini ed informazioni relative a due smartphone unici nel suo genere. Oltre ad integrare un sistema a binario che permette l’estensione del telefono lungo l’asse orizzontale, questo brevetto mostra un dispositivo munito di un sistema a scorrimento che all’occorrenza attiva un sistema fotografico o un piccolo display laterale.

Com’è possibile osservare dalle immagini soprastanti, infatti, possiamo notare uno smartphone costituito da un display edge-to-edge privo di notch o fotocamera punch hole frontale. Il motivo, appunto, è la possibilità di sfruttare il modulo fotografico “nascosto” da un sistema a scorrimento laterale. Questo sistema, inoltre, è costituito da tre elementi frontali – probabilmente due fotocamere e un sensore di prossimità – e da altri quattro posteriori.

Il secondo smartphone, invece, sacrifica il modulo fotografico posteriore per aggiungere invece un display secondario posizionato a sinistra del display principale. La dimensione piuttosto ristretta di questo pannello ci porta a pensare che possa servire da “appoggio” per alcune applicazioni, magari anche per alcuni giochi, ma purtroppo le informazioni presenti nel brevetto non si dilungano a spiegare la sua funzione.

