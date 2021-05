Dopo il brevetto relativo allo smartphone con fotocamera ruotante sotto il display, un nuovo brevetto di Xiaomi pone l’attenzione su un altro dispositivo mobile a dir poco bizzarro. A distanza di più di un anno dalla richiesta di brevetto avanzata in Cina lo scorso marzo, questa settimana scopriamo che il relativo brevetto è stato approvato e quindi liberamente disponibile anche alla visione del pubblico.

Un mix tra smartphone e smart speaker

Come si può notare dalle immagini relative al dispositivo, si tratta di un prodotto che a stento potremo definire uno smartphone. Il motivo? Sicuramente il suo particolarissimo design a cilindro, con tanto di speaker circolare inferiore, e display estraibile. Più simile ad uno smart speaker che ad un telefono, dal brevetto è possibile notare come il dispositivo sia costituito da un unico tasto fisico centrale e un comparto fotografico con due o tre sensori – non si capisce bene se l’elemento centrale sia un LED oppure una fotocamera.

L’idea del display estraibile all’occorrenza è piuttosto singolare, ma pone importanti quesiti circa l’utilizzo stesso del prodotto. Ad esempio, come fa un utente a controllare la presenza di eventuali notifiche senza srotolare il display? Le telefonate possono essere effettuate solo in modalità vivavoce? Questi quesiti, al momento, restano avvolti da un alone di mistero, così come l’eventualità che questo sia per davvero uno smartphone o invece una nuova generazione di smart speaker.