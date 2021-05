Pensavamo, ingenuamente, che Xiaomi Mi 11 Ultra fosse lo smartphone più singolare mai realizzato dal colosso cinese, ma un brevetto pubblicato dal WIPO (World Intellectual Property Organization) ci svela invece che la compagnia sta lavorando ad un dispositivo ancora più estremo.

Sensore selfie che ruota sotto il display

Da ormai molto tempo si parla degli sforzi da parte del team di ingegneri nel riuscire ad implementare una fotocamera frontale sotto il display, ed il brevetto inviato al WIPO lo scorso 20 febbraio 2020 si muove proprio lungo questa direzione.

La particolarità del brevetto, però, risiede nella singolare tecnologia che Xiaomi avrebbe sviluppato per questo dispositivo: una fotocamera ruotante sotto il display. Nello stato di utilizzo normale la fotocamera flip è posizionata sul retro dello smartphone di fianco ad altre due sensori; però, quando l’utente attiva la fotocamera frontale, ecco che il sistema interno provvede a far ruotare la fotocamera verso la facciata frontale.

Le informazioni contenute all’interno del brevetto indicano che l’azienda abbia ideato un sistema magnetico per la rotazione della fotocamera, verosimilmente per contenere i costi rispetto un meccanismo motorizzato e anche per assicurarne un utilizzo più duraturo nel tempo. All’interno della richiesta di brevetto, inoltre, la compagnia ha allegato una immagine (a bassa risoluzione) della fotocamera in sviluppo, il che ci porta a presumere che nei laboratori Xiaomi sia già presente un prototipo munito di questa particolare tecnologia.

