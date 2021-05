Da ormai qualche giorno abbiamo l’opportunità di scorgere alcune delle particolari soluzioni in sviluppo nei laboratori di Xiaomi per quanto riguarda il mondo mobile. Infatti, dopo il bizzarro smartphone cilindrico con display ruotante e quello con la fotocamera ruotante sotto il display, quest’oggi abbiamo l’opportunità di scoprire un altro smartphone munito di un design e una fotocamera decisamente singolare.

Una fotocamera rotante sotto il display

Il brevetto in questione, approvato dal China National Intellectual Property Administration (CNIPA) nella giornata di oggi, 14 maggio 2021, svela uno smartphone che possiamo facilmente riconoscere come molto simile – se non ispirato – a Samsung Galaxy A80. Le immagini che accompagnano il brevetto mostrano uno smartphone con un design premium, con un display edge-to-edge primo di notch o fotocamere punch hole. Lo smartphone protagonista di questo brevetto sfrutta invece una fotocamera retrattile e rotante direttamente sotto il display, così da posizionarsi frontalmente per le foto selfie o per le video chiamate, oppure posteriormente per registrare un video o scattare una fotografia.

Il design dello smartphone svela la presenza di uno speaker sul fondo, di fianco la porta di ricarica USB Type-C, e i classici tasti fisici per accendere/spegnere e gestire il volume. Trattandosi di un brevetto non abbiamo modo di prevedere se e quando Xiaomi annuncerà uno smartphone munito di questo design, ma siamo piuttosto certi che ne vedremo presto delle belle.

