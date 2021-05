Sono passati circa tre mesi dall’annuncio della versione globale di MIUI 12.5, l’aggiornamento dell’interfaccia degli smartphone Xiaomi che dovrebbe risolvere i tanti problemi della MIUI 12, in attesa delle novità previste per MIUI 13. In linea con le tempistiche annunciate dal produttore cinese, è iniziato il roll out della nuova interfaccia, anche nella versione EEA destinata agli smartphone commercializzati nell’Unione Europa.

Xiaomi Mi 11 5G ma non solo

Al momento sono due gli smartphone interessati dal rilascio della nuova interfaccia, ma dovrebbero essere seguiti a breve dai top di gamma dello scorso anno e dall’intera serie Mi 11. Il primo a essere aggiornato è stato Redmi Note 10S, da poco acquistabile anche nel nostro Paese, per il quale è disponibile MIUI 12.5.3.0 per i modelli europei, e la versione 12.5.5.0 per i modelli con ROM globale.

La nuova versione dell’interfaccia, oltre ai miglioramenti estetici e alla soluzione di numerosi bug, migliora le prestazioni e porta un aggiornamento delle patch di sicurezza, anche se al momento non è chiaro il mese a cui fanno riferimento. Al momento sono disponibili al download sia il file OTA, che pesa 2,6 GB, sia il file Fastboot per il ripristino completo del sistema, dal peso di 5,1 GB.

In entrambi i casi Xiaomi parla di ROM stabile, anche se potrebbe trattarsi della classica beta stabile rilasciata per verificare l’eventuale presenza di bug prima del rilascio per tutti i modelli in commercio. Potete comunque procedere all’installazione manuale scaricando uno dei due file linkati qui sotto.

Analogo discorso per Xiaomi Mi 11 5G per il quale al momento è disponibile solamente il file installabile tramite recovery, del peso di 3.1 GB. La versione è la MIUI 12.5.1.0 EEA, riferita quindi al mercato europeo, Italia inclusa, e dovrebbe essere installabile direttamente dall’updater di sistema, selezionando manualmente il file.

Al momento non è disponibile il changelog ufficiale ma ci aspettiamo che sia sostanzialmente lo stesso di Redmi Note 10S. A seguire il link per il download manuale del file di aggiornamento, che dovrebbe comunque essere in roll out in queste ore.

MIUI 12.5.1.0 EEA file OTA per Xiaomi Mi 11 5G

