Xiaomi ha lanciato lo smartphone Mi 11 Ultra 5G a marzo di quest’anno, tuttavia il display secondario posteriore ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Il fondatore e CEO di Xiaomi Lei Jun risponde alle critiche. Nel frattempo, Redmi conferma che in futuro non arriverà nessun flagship con display LCD.

Lei Jun risponde alle critiche sullo schermo secondario di Mi 11 Ultra 5G

Il CEO di Xiaomi ritiene che il display secondario di Mi 11 Ultra 5G non è troppo grande e non ha inciso significativamente sul prezzo dello smartphone, aggiungendo che l’unica sfida affrontata dall’azienda è stata in fase di progettazione, dato che il display secondario di Mi 11 Ultra è alloggiato in un modulo rettangolare che ospita anche i sensori della fotocamera posteriore.

Lei Jun ha inoltre sottolineato che il modulo fotocamera è di grandi dimensioni perché Xiaomi Mi 11 Ultra 5G è rivolto a fotografi professionisti.

Il motivo principale che ha spinto Xiaomi a includere il display secondario è per consentire di scattare selfie, poiché lo schermo anteriore non alloggia una fotocamera.

Lei Jun ha anche rivelato che il problema che alcuni utenti non possono disattivare le notifiche della schermata secondaria verrà risolto a breve tramite un aggiornamento software, inoltre il manager ha aggiunto che l’aggiornamento MIUI 12.5 che introduce l’ ottimizzazione della fotocamera DXOMARK sarà presto rilasciato.

Quest’anno non arriverà nessun flagship con display LCD, parola di Redmi

Un recente sondaggio condotto da Xiaomi ha evidenziato che la maggior parte dei fan preferisce gli smartphone dotati di display con tecnologia LED piuttosto che LCD, tuttavia ci sono ancora non pochi sostenitori che vorrebbero un’ammiraglia con uno schermo LCD.

Un portavoce dell’azienda ha confermato che il gigante tecnologico cinese non ha in programma di lanciare un flagship con display LCD in futuro, dato che al momento gli schermi OLED sono diventati la configurazione standard per gli smartphone di punta, oltre che una tendenza per i dispositivi di fascia media, come ad esempio Xiaomi Mi 11 Lite 5G, le serie Redmi K40 e Redmi 10X.