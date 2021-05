Samsung Galaxy S21 FE ormai sembra non avere più segreti, grazie ai vari rumor e leak susseguitisi in queste settimane. Dopo aver trovato una pagina dedicata al device sul sito messicano di Samsung ed essere venuti a conoscenza delle specifiche e di presunti render, ora sono stati rivelati i presunti colori di Samsung Galaxy S21 FE, grazie a un leak di Ross Young, famoso leaker che pubblica le proprie informazioni su Twitter.

Sempre Ross Young ha poi aggiunto che il device andrà in produzione intorno a luglio di quest’anno. Secondo i precedenti rumor, Samsung Galaxy S21 Fan Edition dovrebbe essere dotato di un display da 6,4 pollici con tecnologia Super AMOLED Plus a risoluzione 1080 x 2400 e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. È poi possibile abbia una singola fotocamera anteriore da 32 MP.

La linea di prodotti “Fan Edition”, come già accaduto con Samsung Galaxy S20 FE offre device con specifiche simili a quelle degli altri smartphone di punta della casa sudcoreana, a un prezzo leggermente più aggressivo, rinunciando ad alcune delle finezze hardware che i suoi fratelli maggiori possiedono. Ciò che non dovrebbe mancare saranno le prestazioni, visto che Galaxy S21 FE è possibile arrivi sul mercato con SoC Snapdragon 888 o Exynos 2100, almeno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Come Galaxy S21, anche il nuovo smartphone dovrebbe avere tre fotocamere posteriori, anche se non se ne conoscono precisamente le specifiche, mentre è stato rivelato che probabilmente la batteria sarà da 4500 mAh. Come detto ora conosciamo anche i presunti colori di Samsung Galaxy S21 FE, che saranno bianco, grigio, verde chiaro e viola chiaro, perlomeno per il mercato statunitense.

Come detto, solitamente la linea di prodotti Fan Edition ha prezzi aggressivi, e così d0vrebbe essere anche per Samsung Galaxy S21 FE, che potrebbe avere un prezzo di lancio anche più basso di S20 FE. Negli USA S20 FE venne lanciato a 699$ e se arrivasse uno smartphone Samsung con specifiche da smartphone di punta a un prezzo del genere sarebbe sicuramente uno dei migliori telefoni dell’anno in assoluto.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung