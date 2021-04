Samsung Galaxy S21 FE – Fan Edition, se preferite – 5G torna a far parlare di sé per via di un importante leak: grazie ad una fonte solitamente molto affidabile, sono trapelate diverse immagini dettagliate dall’aria quasi ufficiale.

Intendiamoci, questa non è la prima volta che si parla di un modello FE pronto ad allargare la famiglia Galaxy S21 e, dopo il successo di pubblico e di critica riscosso lo scorso anno da Samsung Galaxy S20 FE, era praticamente inevitabile.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: prime immagini verosimili

Già lo scorso mese di febbraio si era vociferato di lavori in corso, mentre a marzo vi avevamo segnalato i primi ipotetici render. Adesso quelle immagini, della cui non ufficialità vi avevamo già opportunamente avvisati, sono state nettamente smentite dal Steve Hemmerstoffer, in arte @onleaks.

Il noto leaker ha condiviso una serie di immagini render di Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) 5G decisamente più credibili, corredandole con alcune caratteristiche tecniche da annotare.

Previous Next Fullscreen

Se attraverso le immagini qui sopra potete farvi un’idea dettagliata di come potrebbe essere Samsung Galaxy S21 FE 5G – il cui design dovrebbe ricalcare perfettamente quello dei fratelli maggiori, anziché riecheggiare i modelli dello scorso anno –, mettiamo ora insieme qualche dato della scheda tecnica:

probabile retro in “Glastic” con finitura frosted e bordo lucido in metallo;

dimensioni di 155,7 x 74,5 x 7,9mm (9,3mm con la sporgenza delle fotocamere posteriori);

display da 6,4 pollici piatto con foro per la fotocamera anteriore (Infinity-O);

tripla fotocamera posteriore con flash LED

Purtroppo tutti i dettagli tecnici rimangono per adesso sconosciuti, tutte le ipotesi sarebbero mere speculazioni.

Una cosa comunque è praticamente certa: per ripetere il successo dello scorso anno, Samsung dovrà riuscire a tenere “basso” il prezzo, con qualche inevitabile compromesso. Se il produttore riuscisse a restare entro la soglia dei 700 dollari/euro (lo scorso anno il prezzo d’attacco era di 669 euro, ma quest’anno dovrebbe esistere solo il modello 5G), ci troveremmo di fronte ad un nuovo best buy.