La serie Galaxy A di Samsung è decisamente quella che maggiormente attira l’attenzione degli utenti, e il lancio dell’ottimo Samsung Galaxy A52 5G (qui la nostra recensione) conferma quanto questa grande famiglia di smartphone di fascia media sia in realtà decisamente valida sotto tutti i punti di vista.

Samsung Galaxy A82 5G spunta dal cilindro

Samsung Galaxy A82 5G è uno dei nuovi smartphone a cui l’azienda starebbe lavorando e di cui ci siamo spesso ritrovati a parlare su queste pagine a seguito di rumor e leak. In queste ore, però, ad attirare l’attenzione verso questo smartphone non ancora annunciato non è un leak, ma bensì la stessa azienda che lo ha aggiunto all’interno della pagina web relativa alla frequenza degli aggiornamenti software previsti per gli smartphone.

Com’è possibile notare dall’immagine soprastante, infatti, l’ancora non presentato Samsung Galaxy A82 5G rientra all’interno degli smartphone indicati a ricevere aggiornamenti software trimestrali. Tutto ciò risulta piuttosto curioso per due motivi: il primo, il più scontato, fa riferimento alla svista dell’azienda che anzitempo lo ha aggiunto all’elenco soprastante; il secondo, riguarda la frequenza di aggiornamenti software previsti per lo smartphone.

Fa un po’ specie vedere Samsung Galaxy A82 5G all’interno degli smartphone eleggibili agli aggiornamenti trimestrali, considerando che un device come Samsung Galaxy A52 5G – sulla carta inferiore, almeno secondo i leak – riceve invece aggiornamenti mensili.

Addio per sempre a Samsung Galaxy S8

Il colosso sudcoreano è decisamente uno dei più attenti per quanto riguarda il supporto software per i suoi smartphone, quasi in pari con quanto fa Google con la linea di smartphone Pixel. In queste ore la pagina ufficiale relativa alla frequenza degli aggiornamenti software per gli smartphone Samsung saluta per sempre i modelli Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+.

L’azienda era impegnata ad aggiornare i dispositivi su base semestrale, e la rimozione definitiva segna la fine del supporto ufficiale ad uno smartphone che ha fatto la storia di Samsung. Gli utenti che ancora oggi posseggono lo smartphone possono rifarsi all’incredibile community Android che ancora oggi realizza custom ROM per lo smartphone.

Chi, invece, è alla ricerca di un degno erede, può farsi una chiara idea di cosa offre l’azienda dando un’occhiata alla nostra personale selezione dei migliori smartphone Samsung.