Se credevate di poter concludere la settimana senza una bella scorpacciata di aggiornamenti software, ebbene non potevate essere più in errore: la raccolta di oggi è particolarmente vasta e variegata e comprende dispositivi – smartphone, wearable e persino smart TV – di Samsung, OPPO, Xiaomi, OnePlus, Huawei e Mobvoi.

Dal momento che i dettagli da sviscerare sono tanti, bando alle ciance e andiamo dritti al punto.

Samsung Galaxy A72, A51, M10, Tab A 10.5 2018, Gear Sport/S3: le novita degli aggiornamenti

Anche oggi si parla di aggiornamenti e Samsung non ci sta a fare la parte della comparsa: in questa selezione trovano posto smartphone, tablet e smartwatch in un colpo solo.

Samsung Galaxy A72 è uno degli ultimi modelli di fascia media del brand sudcoreano: lanciato insieme ai modelli Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A52 5G – coi quali il family feeling è più che evidente –, adesso sta ricevendo un update bello corposo. Come potete vedere dallo screenshot, si tratta di un OTA da oltre 1 GB che porta in dote la versione firmware A725FXXU1AUD2 e le patch di sicurezza di aprile 2021. Il changelog è piuttosto generico ma, dal momento che il device è arrivato con Android 11 e la One UI 3.1 out of the box, è facile presumere la presenza di un gran numero di bugfix e ottimizzazioni varie.

Samsung Galaxy A51, a partire dal mercato russo, si porta avanti e si aggrega ai modelli del brand già dotati delle patch di sicurezza di maggio 2021: è in roll out la versione firmware A515FXXU4EUD7. Beninteso, il sito ufficiale del produttore ancora non riporta i dettagli della SMR (Security Maintenance Release) di questo mese.

Il molto meno popolare e decisamente più economico Samsung Galaxy M10 sta invece ricevendo le patch di sicurezza del mese di aprile 2021. In particolare in Malesia è in roll out la versione firmware M105GDXS6CUD6, mentre in Vietnam la M105GDXS6CUD4. L’update non contiene altre novità e lo smartphone rimane basato su Android 10.

Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 non è esattamente il più nuovo fra i tablet del brand coreano, ma la buona notizia è che viene ancora supportato a livello software. Il device sta infatti ricevendo la versione firmware T595XXS4CUD1, che implementa le patch di sicurezza di aprile 2021. Lanciato a settembre 2018 con Android 8.1 Oreo, il tablet è adesso basato su Android 10 con One UI 2.0.

L’ultimo degli aggiornamenti odierni firmati Samsung è per una famiglia wearable tutt’altro che nuovi. Samsung Gear S3 e Samsung Gear Sport stanno ricevendo rispettivamente le versioni firmware R760XXU2FUD1 e R600XXU2FUD1. Il changelog non è ben chiaro per il primo modello, ma per il secondo si parla di miglioramenti di stabilità della connessione Wi-Fi. Tizen OS rimane fermo alla versione 4.0.0.7. Il roll out è partito dalla Cina.

Xiaomi Mi 11 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Per Xiaomi Mi 11 Ultra (qui la nostra anteprima dopo 24 ore) si tratta del secondo aggiornamento rilasciato in pochi giorni: da oggi è in roll out la MIUI 12.5.4.0, che porta con sé ben 13 ottimizzazioni della fotocamera che riflettono il software provato da DxOMark.

Per il resto, il changelog parla solo di ottimizzazioni delle prestazioni di sistema e della sicurezza e stabilità dello stesso.

Come si evince dalla sigla completa della versione software – 12.5.4.0.RKACNXM –, si tratta di una build per la versione cinese.

OPPO F11 Pro: le novità dell’aggiornamento

A partire dal mercato indiano, OPPO F11 Pro compie finalmente il salto alla ColorOS 11 con Android 11 in versione stabile. Lo stesso discorso dovrebbe estendersi anche alla variante Marvel’s Avengers Limited Edition.

L’annuncio è arrivato su Twitter tramite il profilo ufficiale della ColorOS, tuttavia non sono stati forniti dettagli sul changelog.

Huawei P40 Lite 5G: le novità dell’aggiornamento

Huawei P40 Lite 5G ancora non vede all’orizzonte la EMUI 11, ma deve accontentarsi di un aggiornamento di sicurezza mensile: 221 MB di file OTA portano in dote la EMUI 10.1.1.236 (C432E2R2P1) con le patch di sicurezza di marzo 2021. Non ci sono altre novità.

Mobvoi TicWatch Pro 3: le novità dell’aggiornamento

Non è passato molto tempo dall’ultimo aggiornamento di TicWatch Pro 3 che vi abbiamo raccontato. Questa volta troviamo un changelog molto più snello e soprattutto ottimizzazioni sparse, eccolo:

Enable the notification sound

New screen brightness layout

Improved speed of the tilt-to-wake screen

Improved performance on Qualcomm Snapdragon Wear 4100 platforms

Improved the smoothness of sliding

Improved pairing speed when pairing with Android phones

Support turning off the essential screen’s auto backlight

Optimized the accuracy of off-body detection

Updated security patch

OnePlus TV serie Q/U: le novità dell’aggiornamento

Le OnePlus TV delle serie Q e U stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software alquanto ricco di novità.

La nuova build è identificata come OTA7 e comprende, tra le altre cose, una nuova app Fotocamera, il supporto a OnePlus Watch (ecco la nostra recensione). Quest’ultimo, tramite TV Connect, può essere usato per controllare la smart TV.

Il servizio OxygenPlay si arricchisce di Republic TV live, Sport Zone e rating dei contenuti. Infine, è stato fixato un lag del Bluetooth.

Come aggiornare Samsung Galaxy A72, A51, M10, Tab A 10.5, Gear S3/Sport, Xiaomi Mi 11 Ultra, OPPO F11 Pro, Huawei P40 Lite 5G, TicWatch Pro 3, OnePlus TV

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i Huawei, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

per gli OPPO, “Impostazioni > Aggiornamenti software.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Per i wearable di Samsung occorre passare per la companion app, mentre per gli smartwatch Wear OS come TicWatch Pro 3 c’è la procedura illustrata sulla pagina di supporto.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy A72