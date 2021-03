WindTre GO 50 Flash+ tenta gli ex clienti con 50 GB di dati a 8,99 euro al mese

WindTre continua la feroce offensiva per conquistare nuovi clienti e oggi lancia una campagna per ex clienti Wind e Tre, che stanno ricevendo via SMS un invito a recarsi in un negozio WindTre per attivare l’offerta GO 50 Flash+ a 9,99 euro al mese con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero.

WindTre GO 50 Flash+ solo per alcuni ex clienti

Per coloro che non lo sapessero, WindTre GO 50 Flash+ include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G+ (fino a 1000 Mbps in download) a 8,99 euro al mese. Come indicato nell’SMS inviato agli ex clienti Wind e Tre selezionati, l’attivazione dell’offerta è gratuita ma c’è il costo di 10 euro per la nuova SIM, a cui si aggiunge la necessità di effettuare una prima ricarica minima per coprire l’importo del primo mese anticipato dell’offerta. Ecco l’SMS inviato agli ex clienti:

INCREDIBILE! 50GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 8.99E/mese sulla Top Quality Network di WINDTRE. Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 22/03. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-50-flash-plus

Le sorprese in casa WindTre non finiscono però: alcuni già clienti selezionati potranno attivare le nuove versioni delle due offerte MIA 100 e MIA 100 Easy Pay a partire da 8,99 euro al mese. In particolare, MIA 100 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet in 4G a 10,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Stesso bundle per MIA 100 Easy Pay, ma in questo caso il costo mensile si abbassa a 8,99 euro al mese a fronte di addebito su C/C oppure carta di credito.