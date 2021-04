Quando viene catturato uno screenshot su un dispositivo basato su Android 11 (o versione successiva del sistema operativo mobile di Google), nell’angolo in basso a sinistra viene visualizzata un’anteprima per la condivisione o la modifica rapida e tale funzionalità si arricchisce ora di un nuovo utile strumento: ci riferiamo alle traduzioni attraverso Google Lens.

Gli screenshot con la traduzione garantita da Google Lens

Se l’immagine che si sta catturando presenta una lingua straniera, infatti, l’interfaccia mostrerà nella barra delle azioni un ulteriore pulsante per la traduzione del testo con il marchio Google Lens e, se si tocca, si avvia la normale interfaccia utente di questo servizio con l’apposito filtro che si occupa di tradurlo.

Ecco l’interfaccia di questa nuova interessante opzione:

Una volta effettuata la traduzione e “applicata” allo screenshot, l’interfaccia offre all’utente delle ulteriori opzioni, come la possibilità di copiare il testo oppure di scaricare la lingua corrente (nel caso in questione è quella francese) per l’accesso in modalità offline.

Lo screenshot può anche essere inviato all’app di Google Traduttore oppure può essere condiviso attraverso le principali applicazioni di social media installate sul device (come Instagram, Twitter, ecc.).

Si tratta senza dubbio di un’integrazione piuttosto utile anche se, a dire dello staff di 9to5Google, non ancora esente da errori (di tanto in tanto si presentano delle attivazioni sbagliate).

Per quanto riguarda le immagini che non hanno alcuna scrittura, gli utenti non visualizzeranno il pulsante per la traduzione.

Questa nuova integrazione di Google Lens nella UI degli screenshot è stata introdotta nelle scorse ore e potrebbe ancora non essere disponibile per tutti gli utenti (probabilmente presto lo sarà).

Inoltre, sarà interessante scoprire se con la versione definitiva di Android 12 (il cui rilascio è in programma per la prossima estate) l’interfaccia degli screenshot subirà delle altre modifiche o se invece verrà mantenuta quella attuale.