Samsung Good Lock si aggiorna sul Galaxy Store alla versione 2.1.00.1 e lo fa in compagnia di un paio di moduli, ossia Home Up e Theme Park. Scopriamo insieme le novità e come scaricare le ultime build.

Samsung Good Lock si aggiorna alla versione 2.1.00.1: le novità

Se siete possessori di uno smartphone o tablet Samsung e non conoscete Good Lock è arrivato il momento di rimediare: come abbiamo visto già più volte in passato, si tratta di un “contenitore” di applicazioni che permettono di personalizzare il dispositivo in tantissimi modi, dai temi alla home screen, dalla tastiera ai wallpaper animati, dal multitasking alla schermata di sblocco e così via.

Lo scorso gennaio Good Lock ha ricevuto il supporto ad Android 11 e One UI 3.0, e purtroppo tante delle funzionalità in arrivo in questi mesi sono riservate ai dispositivi con l’ultima versione del robottino (come vedremo tra poco). La versione 2.1.00.1 non porta novità particolarmente rilevanti, ma anticipa l’arrivo di un nuova applicazione, “Routine +“: probabilmente si tratterà di un modulo che offrirà funzionalità più avanzate di quello già disponibile e denominato Routines, magari con l’aiuto di Bixby.

Aggiornamento anche per Home Up e Theme Park con le versioni 2.0.01.19 e 1.0.8.8

Home Up si aggiorna alla versione 2.0.01.19 e porta alcune novità interessanti. Come probabilmente saprete qualche mese fa l’app si è “fusa” insieme a Task Changer sui dispositivi con Android 11, perdendo per strada qualcosina. Come potete vedere negli screenshot qui sotto (da AndroidPolice), ora è tornata disponibile la funzione che dal multitasking consente di aprire direttamente l’app con schermo diviso, mostrando più in basso una lista di applicazioni per lo split-screen.

Troviamo inoltre il ritorno di alcuni layout del multitasking stesso (come quello con lista verticale e lista compatta). Arriva poi la “circular list”, che cambia l’animazione di scorrimento nella lista delle app recenti con un’effetto rotazione. Tutto questo è disponibile solo con One UI 3.0 e superiori.

Per Theme Park 1.0.8.8 abbiamo invece cambiamenti minori per quanto riguarda l’importazione dei temi, con l’aggiunta dei soliti bugfix non precisati.

Come aggiornare Samsung Good Lock, Home Up e Theme Park

Samsung Good Lock e i moduli Home Up e Theme Park possono essere aggiornati attraverso il Galaxy Store, disponibile a bordo degli smartphone e dei tablet del marchio. In alternativa potete affidarvi ad APKMirror e scaricare e installare manualmente gli APK ai link qui sotto.

