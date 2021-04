Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7+ sono senza ombra di dubbio alcuni tra i miglior tablet Android presenti in circolazione, ed in queste ore Samsung ha iniziato a pubblicizzare quattro moduli di Samsung Good Lock pensati per incrementare l’esperienza di utilizzo con i sopracitati dispositivi.

Forzare app in modalità landscape

Quante volte vi sarà capitato di scoprire che un’applicazione non supporta correttamente la modalità landscape? Tante, vero? Ebbene, con la feature “Rotate with our best” del modulo MultiStar, è possibile utilizzare ogni applicazione in modalità orizzontale, anche per le applicazioni che normalmente non la supportano.

Nuove gesture ad una mano

Nonostante le ottimizzazioni della One UI di Samsung, alcune volte può risultare un po’ complicato gestire le applicazioni e la UI generale del sistema con una sola mano. A tal proposito il modulo One Hand Operation+ aggiunge alcune gesture funzionali che permettono ad esempio di ricaricare una pagina web, scattare uno screenshot e molto altro con un semplice swipe.

Personalizzare i temi

Una delle caratteristiche basilari di Android è quella di offrire completa libertà di personalizzazione per quanto riguarda i temi delle applicazioni, le icone e molto altro. Il modulo Theme Park permette di personalizzare a proprio piacimento il wallpaper, la tastiera e molto altro di Samsung Galaxy Tab S7 e S7+.

Personalizzare la tastiera

Keys Cafe, infine, è un modulo di Samsung Good Lock pensato per migliorare e ottimizzare l’esperienza di utilizzo della tastiera sui dispositivi Samsung. È possibile aggiungere particolari effetti e temi, oppure scorciatoie che facilitano l’immissione della data odierna e molto altro.

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy Tab S7+