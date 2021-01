Samsung Good Lock si aggiorna alla versione 2.0.00.3 sul Galaxy Store e introduce il tanto atteso supporto alla One UI 3.0, basata su Android 11. Il produttore sud-coreano non si è però “limitato” a questo, ma ha anche dato una rinfrescata all’interfaccia e ai colori: andiamo a scoprire le novità.

Novità Samsung Good Lock 2.0.00.3: supporto Android 11 e non solo

Samsung ha già rilasciato Android 11 per diversi suoi modelli, come Samsung Galaxy S20, Galaxy Note 10 e Galaxy Z Fold2, e i possessori di questi modelli saranno senz’altro felici della notizia: Good Lock riceve infatti l’atteso aggiornamento che integra il supporto alla One UI 3.0 (anche One UI 3.1 dei Samsung Galaxy S21).

Alcuni moduli sono già funzionanti (tra questi possiamo segnalarvi Quickstar, One Hand Operation+ e Theme Park, ad esempio), altri richiedono un aggiornamento che li renda compatibili con l’ultima versione del robottino: immaginiamo che nel corso delle prossime settimane gli utenti avranno a disposizione un Good Lock più completo.

Le novità dell’update non si fermano però qui, perché abbiamo un restyling del menu dal punto di vista grafico, con nuove icone dinamiche per i moduli e per la stessa applicazione principale (quest’ultima si presenta ora con sfondo rosa e con pezzi del puzzle di tonalità diverse). Nella schermata principale, in basso, troviamo le solite due schede, “Unit” e “Family”, utili per ordinare i vari moduli.

Come aggiornare Samsung Good Lock

L’aggiornamento a Samsung Good Lock 2.0.00.3 è disponibile sul Galaxy Store per gli utenti con Android 11 e One UI 3.0/3.1, ma anche per coloro che sono ancora “fermi” alla versione precedente (One UI 2.5 e Android 10). Se non riuscite a trovare l’update potete sempre optare per l’installazione manuale con il download dell’APK, che potete trovare qui.

