OnePlus pensa di avere la soluzione per gli utenti che vogliono giocare con lo smartphone in mobilità utilizzando controlli fisici, ma senza dover portare un joypad in tasca.

OnePlus Gaming Trigger è un gadget che permette di aggiungere dei grilletti fisici allo smartphone per migliorare l’esperienza di gioco con il dispositivo orientato in orizzontale.

Ad esempio è possibile impostare il grilletto sinistro per mirare e il grilletto destro per sparare in Call of Duty: Mobile, come se si utilizzasse un Black Shark.

OnePlus Gaming Trigger sono rudimentali ma efficaci

L’idea non è nuova e sembra rudimentale, ma risulta efficace, in più questa soluzione è effettivamente compatibile con la maggior parte degli smartphone iOS e Android.

Tuttavia, per poterli utilizzare il gioco deve consentire di spostare le zone attivate dal tocco nel punto in cui i pad in silicone conduttivo entrano in contatto con il display, visto che si agganciano allo smartphone. Per questo motivo l’accessorio non richiede il bluetooth.

OnePlus continua dunque a tenere in considerazione le persone che giocano con lo smartphone, come ha dimostrato con OnePlus 9R lanciato a marzo.

OnePlus Gaming Trigger sono disponibili in India a un prezzo di circa 15 dollari, ma per ora l’azienda non ha parlato di un lancio a livello globale.