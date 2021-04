OPPO ci ha ormai abituati alla strategia commerciale delle promozioni di lancio – volte a rendere più appetibili i nuovi prodotti con vari regali di benvenuto – e Unieuro spicca tra gli store che permettono di approfittare di quelle relative ai nuovi OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Lite, OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G.

OPPO Find X3 Series 5G: promozione lancio da Unieuro

La promozione di lancio dei nuovi modelli di riferimento di OPPO è agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo a sufficienza per approfittarne. Come detto qualche giorno fa, tutti coloro i quali acquisteranno uno degli smartphone della serie OPPO Find X3 entro il 30 aprile presso uno dei negozi aderenti, come appunto Unieuro, avranno diritto ad alcuni regali di benvenuto molto interessanti.

Più precisamente:

OPPO Find X3 Pro ha un prezzo di listino di 1.149,99 euro, che per il periodo promozionale include anche un OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO Care (valore commerciale complessivo di 449 euro).

OPPO Find X3 Neo (ecco la nostra recensione) ha un prezzo di listino di 799,99 euro, che in promozione include anche OPPO Watch 41 mm e le cuffie true wireless OPPO Enco W51 (valore commerciare complessivo di 349 euro).

OPPO Find X3 Lite ha un prezzo di listino di 499,99 euro, che in promozione comprende le cuffie true wireless OPPO Enco X dal valore commerciale di 179 euro.

Al fine di ricevere i regali di benvenuto descritti, il cliente sarà tenuto a registrare il proprio acquisto sul sito dedicato alla promozione entro e non oltre il 10 maggio 2021. Per il regolamento completo, che comprende anche la lista dei negozi online e offline aderenti all’iniziativa, vi rimandiamo alla pagina della promozione. Intanto ecco i link per acquistare subito i tre smartphone sullo store online di Unieuro e assicurarsi i regali della promozione di lancio:

OPPO A Series 5G: promozione lancio da Unieuro

La seconda promozione di lancio riguarda gli smartphone di fascia media della serie A 5G di OPPO e prevede dei bundle interessanti per tutti coloro che li acquisteranno entro il 9 maggio 2021 presso i negozi aderenti.

Ecco tutti i dettagli:

OPPO A94 5G (ecco la nostra recensione) viene proposto a 369,99 euro e regala le cuffie true wireless OPPO Enco Air W32 (valore commerciale di 99,90 euro).

(ecco la nostra recensione) viene proposto a 369,99 euro e regala le cuffie true wireless OPPO Enco Air W32 (valore commerciale di 99,90 euro). OPPO A74 5G viene proposto al prezzo di listino di 299,99 euro e offre in regalo le cuffie true wireless OPPO Enco W11 (valore commerciale di 39,90 euro).

viene proposto al prezzo di listino di 299,99 euro e offre in regalo le cuffie true wireless OPPO Enco W11 (valore commerciale di 39,90 euro). OPPO A54 5G viene proposto al prezzo di listino di 269,90 euro e offre in regalo le cuffie true wireless OPPO Enco W11 (valore commerciale di 39,90 euro).

Al fine di ricevere i regali di benvenuto descritti, il cliente sarà tenuto a registrare il proprio acquisto sul sito dedicato alla promozione entro e non oltre il 20 maggio 2021. Per il regolamento completo, che comprende anche la lista dei negozi online e offline aderenti all’iniziativa, vi rimandiamo alla pagina della promozione.

Guardando al caso specifico di Unieuro, invece, va detto che il noto rivenditore partecipa alla promozione di lancio solo in riferimento ai modelli OPPO A94 5G e OPPO A54 5G, non invece per OPPO A74 5G. Qui di seguito trovate i link per acquistarli sullo store online:

Leggi anche: Recensione Oppo Find X3 Pro