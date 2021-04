Presentati ufficialmente poco più di un mese fa, OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite si sono fatti notare immediatamente non solo per le innegabili qualità tecniche, ma anche per una promozione di lancio decisamente interessante.

A tal proposito, Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia, si è espressa in questi termini:

«Siamo molto orgogliosi del successo della nuova famiglia OPPO Find X3 Series, sintesi perfetta dell’attento lavoro di ricerca e innovazione che da sempre caratterizza OPPO. Inoltre, grazie alle numerose promozioni attivate al lancio e valide ancora per alcune settimane, sempre più utenti che scelgono OPPO avranno l’opportunità di scoprire il ricco ecosistema del brand».

Dato che quest’ultima si avvia verso la conclusione – la scadenza è fissata per il 30 aprile 2021 – è opportuno fare un rapido riepilogo per chi fosse interessato ad approfittarne.

OPPO Find X3 Pro, Neo e Lite: promozione lancio

Tutti coloro i quali acquisteranno uno degli smartphone della serie OPPO Find X3 entro il 30 aprile, presso uno dei negozi aderenti, avranno diritto ad alcuni regali di benvenuto molto interessanti.

In particolare:

OPPO Find X3 Pro ha un prezzo di listino di 1.149,99 euro, che per il periodo promozionale include anche un OPPO Watch 46 mm, la Cover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO Care (valore commerciale complessivo di 449 euro).

OPPO Find X3 Neo (ecco la nostra recensione) ha un prezzo di listino di 799,99 euro, che in promozione include anche OPPO Watch 41 mm e le cuffie true wireless OPPO Enco W51 (valore commerciare complessivo di 349 euro).

OPPO Find X3 Lite ha un prezzo di listino di 499,99 euro, che in promozione comprende le cuffie true wireless OPPO Enco X dal valore commerciale di 179 euro.

Per il regolamento completo, che comprende anche la lista dei negozi online e offline aderenti all’iniziativa, vi rimandiamo alla pagina della promozione. Intanto ecco i link per acquistare subito i tre smartphone su Amazon e assicurarsi i regali della promozione di lancio:

