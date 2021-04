Tiscali Mobile lancia la nuova offerta Smart 50 con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB. Tiscali Smart 50 è sottoscrivibile esclusivamente presso i negozi autorizzati dell’operatore virtuale che opera sotto rete TIM e sarà disponibile per tutti i nuovi e già clienti a partire da domani.

Tiscali annuncia il nuovo piano Smart 50

Più in dettaglio il nuovo piano Tiscali Smart 50 includerà ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico internet mobile in 4G su rete TIM al costo di 8,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Come per l’offerta Tiscali Smart 70 introdotta questo mese, anche la nuova Tiscali Smart 50 consentirà la navigazione su rete TIM 4G con una velocità massima raggiungibile fino a 225 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

Il costo di attivazione di Tiscali Smart 50 è gratis per i nuovi clienti, mentre i già clienti dovranno sborsare 15 euro. Il costo di una nuova SIM è di 10 euro ai quali i nuovi clienti devono aggiungere una ricarica minima iniziale di 10 euro necessaria per l’addebito del primo mese dell’offerta.

Tiscali la Smart 50 sostituirà la precedente offerta Smart 30 4G (fino a 150 Mbps) a 8,99 euro al mese con addebito su credito residuo che dal 7 Aprile 2021 non era più disponibile online ma solo presso i negozi autorizzati.

