Tiscali Mobile lancia una nuova offerta che promette soglie ricche a un costo contenuto: si chiama Tiscali Smart 70 e dovrebbe prendere il posto di tutte le altre presenti oggi nel listino, a eccezione di Smart 30.

Tiscali Mobile rivoluziona il listino e lancia Smart 70 a 7,99 euro al mese

Secondo quanto riportato da Mondo3, la nuova offerta Tiscali Smart 70 dovrebbe essere già disponibile da oggi pomeriggio per i clienti che desiderano l’addebito tramite carta di credito o RID. Si parte dai punti vendita fisici, per arrivare sul sito nei prossimi giorni (7 o 8 aprile 2021). Al costo iniziale di 10 euro una tantum per la SIM e a quello di 7,99 euro mensili, l’offerta include:

minuti illimitati di chiamate verso tutti

di chiamate verso tutti 100 SMS verso tutti

verso tutti 70 giga al mese sotto rete 4G TIM

In base a quanto sappiamo questa proposta andrà a sostituire tutto il listino attualmente disponibile sul sito: resterà attivabile solo Smart 30 a 8,99 euro al mese, prevista per chi non dispone o non vuole utilizzare carta di credito o RID per i pagamenti. Per il momento non risulta ancora attivabile sul sito ufficiale, ma dovrebbe fare la sua comparsa entro le prossime ore o nel giro di qualche giorno al massimo.

