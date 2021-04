Sono giorni ricchi di novità per TIM, che da una parte sta proponendo offerte su alcuni smartphone Samsung, OPPO e Motorola ai clienti che cambino operatore con portabilità e dall’altra arricchisce le proposte del programma TIM Party, mettendo in palio anche l’interessantissimo Xiaomi Mi 11 5G.

TIM: offerte smartphone con portabilità

Già dalla giornata di ieri, 19 aprile 2021, TIM ha reso disponibili delle offerte su tre smartphone Android per i nuovi clienti che mantengano il proprio numero. Si tratta di sconti fino a 60 euro, che saranno validi fino al 30 maggio e che si applicano solo in caso di acquisto in un’unica soluzione.

Ecco le proposte disponibili:

Motorola Moto G10 è acquistabile al prezzo di 149,90 euro , con uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino.

, con uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino. Samsung Galaxy A02s è disponibile al prezzo di 129,90 euro , con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino.

, con uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino. OPPO A15 viene proposto al prezzo di 99,90 euro, con uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino.

Gli smartphone acquistati tramite questa promozione dovranno essere attivati su rete TIM entro il 20 giugno 2021 e ciascuna numerazione può essere sfruttata per ottenere un solo sconto.

Glovo e Xiaomi Mi 11 5G con TIM Party

La seconda novità da segnalare tocca il programma fedeltà gratuito TIM Party ed è duplice, comprendendo Glovo e lo smartphone premium Xiaomi Mi 11 5G.

Nel caso di Glovo, tutti i clienti iscritti a TIM Party hanno la possibilità di ottenere un codice sconto da 2,50 euro per ordinare tramite il noto servizio. Il codice è richiedibile solo fino a domani, 21 aprile 2021, entrando nel proprio profilo TIM Party, aprendo la pagina dedicata all’iniziativa e poi cliccando su “Richiedi”.

Il codice così ottenuto va inserito tra i “Codici promozionali” di Glovo e può essere sfruttato per scontare un ordine entro un massimo di 14 giorni o fino ad esaurimento del credito e comunque non oltre il 2 maggio 2021. È bene precisare come il codice sconto regalato da TIM Party sia sfruttabile una sola volta e non sia cumulabile.

La seconda iniziativa è un concorso a premi denominato “Gioca con TIM Party e puoi vincere uno smartphone” che prende il via oggi, 20 aprile, e mette in palio uno Xiaomi Mi 11 5G al giorno.

Il concorso terminerà il 29 aprile, prevedendo così 10 giornate di gioco e un totale di 10 Xiaomi Mi 11 5G offerti come premio.

Partecipare è semplicissimo: basta entrare in TIM Party e iscriversi al concorso cliccando su “Partecipa“. Ciascun cliente può partecipare ogni giorno, ma i clienti di rete fissa hanno a disposizione un solo tentativo per sessione di gioco, mentre quelli di rete mobile ne hanno tre. I premi vengono assegnati con modalità istantanea e verranno consegnati ai vincitori entro un massimo di 180 giorni.

Leggi anche: Recensione di Xiaomi Mi 11 5G