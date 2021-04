OnePlus continua a rilasciare aggiornamenti beta di OxygenOS per gli ex smartphone di fascia alta OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T. In queste ore la compagnia cinese ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento Open Beta 9 di OxygenOS per OnePlus 8 e 8 Pro, e Open Beta 3 di OxygenOS per OnePlus 8T.

Novità aggiornamento OnePlus 8/8 Pro e 8T

La Open Beta 9 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro va a correggere alcuni dei bug più preminenti e fastidiosi che erano comparsi con l’arrivo della beta precedente, come ad esempio le icone nella status bar che non venivano più correttamente visualizzate, le chiamate perse non mostrate nella barra delle notifiche e molto altro. Vengono aggiunte anche le patch di aprile 2021.

Come aggiornare OnePlus 8/8 Pro e 8T

Gli aggiornamenti per OnePlus 8/8 Pro e OnePlus 8T possono essere scaricati tramite i seguenti link se non si vuole attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento tramite OTA:

Come sempre vi consigliamo di effettuare un backup dei dati in caso ci fossero complicazioni durante l’installazione dell’aggiornamento.