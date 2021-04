Fa il suo esordio europeo in Germania in occasione delle festività pasquali una nuova feature di Google Maps annunciata dal colosso di Mountain View in occasione di Google I/O 2019 e che nei prossimi mesi dovrebbe essere disponibile a livello globale: ci riferiamo alla Modalità Guida con Google Assistant.

Disponibile da qualche mese negli Stati Uniti, tale funzionalità è stata pensata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di contare su un valido assistente quando si trovano alla guida di un veicolo e hanno bisogno di avere le necessarie indicazioni per giungere alla destinazione desiderata.

La Modalità Guida con Google Assistant da domani disponibile in Germania

Modalità Guida con Google Assistant può vantare un’interfaccia studiata appositamente per evitare il più possibile le distrazioni e consente di accedere ad applicazioni musicali, servizi di messaggistica e altre app che potrebbero rivelarsi utili mentre si è in viaggio.

Non manca, ovviamente, una grande integrazione con Google Assistant, che si conferma essere la colonna portante di tutto l’ecosistema che il colosso di Mountain View ha creato in questi anni.

Ecco qualche screenshot di Modalità Guida con Google Assistant:

Basta un rapido sguardo per notare che a caratterizzare l’interfaccia sono dei tasti di dimensioni generose, in modo da essere più semplici da selezionare quando ci si trova alla guida (l’intento è quello di ridurre le possibili distrazioni).

Per attivare questa funzionalità (che richiede uno smartphone con almeno 4 GB di RAM e Android 9 o versione successiva), nel momento in cui sarà disponibile, sarà sufficiente andare nel menu delle impostazioni di Google Assistant (o usare l’apposito comando vocale per aprirlo) e nella sezione dedicata abilitare la modalità guida.

Questa nuova feature sarà disponibile in Germania a partire da domani ed è probabile che nelle prossime settimane il colosso di Mountain View la farà esordire anche in altri Paesi del Vecchio Continente, incluso il nostro. Staremo a vedere.