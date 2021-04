Ormai da un po’ di tempo Sony è al lavoro sulla tecnologia 360 Reality Audio, soluzione basata sull’utilizzo del codec audio 3D MPEG-H e che al momento è limitata ad alcuni smartphone del colosso nipponico e funziona soltanto con una serie di applicazioni compatibili.

Nei prossimi mesi, tuttavia, tale situazione potrebbe radicalmente cambiare: pare, infatti, che la tecnologia 360 Reality Audio sia destinata a sbarcare su Android e ricevere un supporto ben più ampio.

Sony e Google collaborano per la tecnologia 360 Reality Audio

Lo staff di XDA Developers ha trovato una serie di revisioni del codice nel progetto Android Open Source in cui si fa riferimento a 360 Reality Audio e si tratta di codice inviato da sviluppatori sia di Sony che di Google, il che sembra suggerire che le due aziende stiano collaborando. Una parte del lavoro consiste nel portare il supporto MPEG-H 3D al componente del sistema MPEG4Extractor di Android mentre un’altra parte di codice è specifica per 360 Reality Audio di Sony.

C’è anche un commento sulle revisioni del codice di Kei Murayama, un ingegnere del software di Sony, che sembra confermare che si tratta di una collaborazione tra il colosso di Mountain View e il produttore nipponico (“Questa è una delle patch menzionate nell’incontro ‘Android OS 360RA support’ tra Google e Sony”).

Al momento Sony 360 Reality Audio richiede un supporto esplicito da parte del fornitore della musica, così come altoparlanti o cuffie compatibili (stando al sito Web di Sony, Amazon Music HD, Nugs.net e Tidal sono gli unici servizi di streaming musicale che offrono tracce 360 ​​Reality Audio). Inoltre, sebbene la tecnologia funzioni con qualsiasi cuffia o altoparlante, l’effetto 3D sarà più evidente con altoparlanti costruiti per 360 Reality Audio, come lo speaker Sony SRS-RA5000, Amazon Echo Studio e Sennheiser Ambeo Soundbar.

La collaborazione tra Google e Sony significa che Android avrà un decoder integrato per audio 3D MPEG-H e, pertanto, sarà più facile per qualsiasi app aggiungere la riproduzione audio 3D.

Resta da capire se tale novità sarà già parte integrante di Android 12.