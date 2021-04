LG e Samsung hanno appena pubblicato la guida agli utili per il Q1 2021, ovvero una indicazione delle prestazioni economiche in attesa di conoscere in dettaglio i ricavi delle varie fasce di prodotti. Partendo con ordine, sebbene LG abbia salutato per sempre il mercato mobile, l’azienda ha registrato i ricavi trimestrali più alti mai visti prima.

Prestazioni record per entrambe le aziende

LG ha indicato un fatturato consolidato pari a 18,8 trilioni di won coreani, pari a circa 14 miliardi di euro, per il Q1 2021 e un utile operativo di 1,5 trilioni di won coreani, circa 11 milioni di euro al cambio; si tratta di un incremento del 39,2% su base annua. I reparti che hanno generato questa importante crescita sono quelli legati alle soluzioni per la casa e all’intrattenimento.

Passando poi a Samsung, il colosso sudcoreano festeggia una incredibile impennata dei profitti grazie alle ottime vendite della serie Samsung Galaxy S21. Nel primo trimestre del 2021 le vendite consolidate sono state pari a 65 trilioni di won coreani, circa 48 miliardi di euro al cambio, mentre l’utile operativo è stato pari a 9,3 trilioni di won coreani, poco meno di 7 miliardi di euro al cambio.

Questi numeri, presi singolarmente, rappresentano un incremento del 17,48% nelle vendite e un salto dell’utile operativo del 44,19% rispetto al Q1 del 2020.