Ci sarà un motivo per cui TikTok è mese dopo mese l’applicazione più popolare al mondo. Una delle ragioni principali che rendono il social network così celebre è senza ombra di dubbio la grande attenzione dell’azienda verso le necessità del pubblico e dei content creator. In queste ore TikTok annuncia una importante novità per la sua applicazione: i sottotitoli automatici.

Un mondo più inclusivo, fatto per tutti

Allo stesso modo di quelli già da tempo disponibili su altre applicazioni come YouTube, Facebook e Instagram, i sottotitoli automatici nei video di TikTok facilitano la fruizione di contenuti multimediali per tutte gli utenti che hanno problemi di udito o sono sordi. Ma non solo: garantisce l’utilizzo dell’applicazione anche in quei contesti in cui è bene non disturbare le persone attorno a noi, oppure quando non si ha padronanza della lingua parlata e risulta più semplice seguire il filo logico di un testo mostrato a schermo.

L’azienda sottolinea che, almeno inizialmente, i sottotitoli automatici supporteranno solo il giapponese e l’inglese americano, con altre lingue in arrivo nel corso dei prossimi mesi. “Quando le persone si sentono incluse, sono più a loro agio nell’esprimersi e nell’interagire con la propria comunità. Ci impegniamo a promuovere un ambiente di app inclusivo e ciò significa creare prodotti e strumenti che supportino la nostra comunità diversificata,” sottolinea TikTok.

I content creator possono utilizzare la funzione dei sottotitoli automatici all’interno della pagina di modifica di un video oppure dopo averlo caricato su TikTok. Inoltre, al fine di offrire la migliore esperienza utente possibile, gli stessi potranno modificare a mano eventuali errori della traduzione automatica prima che il video venga pubblicato.