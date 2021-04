Sensor Tower ha pubblicato la lista delle applicazioni più popolari relative al mese di marzo 2021, e quelle invece più redditizie durante il Q1 2021.

TikTok è ancora l’app più popolare

Partendo con ordine, notiamo come la classifica delle applicazioni più popolari di marzo 2021 non sia poi così differente rispetto quella di febbraio 2021. TikTok è ancora una volta la regina incontrastata nella classifica generale dei download e anche in quella circoscritta ad App Store; su Google Play Store notiamo invece una leggera differenza con Facebook, Instagram e TikTok che ritornano rispettivamente in prima, seconda e terza posizione.

Durante il mese di marzo 2021 TikTok ha totalizzato 58 milioni di download, con la Cina fra i paesi con il più alto tasso di download (11%) seguita poi dagli Stati Uniti con il 10%. Segue a stretto giro Facebook con 56 milioni di download con l’India stabile al 25% di download e gli USA ancora una volta a seguire con l’8%. Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger completano la classifica delle cinque applicazioni più popolari.

Qualche perplessità sui giochi più popolari

Venendo invece alla classifica delle applicazioni più redditizie, i dati raccolti da Sensor Tower sottolineano la grande crescita degli introiti con il +31% YoY nel Q1 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Le app che hanno registrato il maggior numero di introiti durante il primo trimestre dell’anno sono state TikTok (per volumi e su App Store) e Google One sul Play Store, mentre dal punto di vista dei giochi si è registrata una crescita (+25%) durante il Q1 2021.

PUBG Mobile e Honor of Kings si contengono il primo e secondo posto come vendite complessive e sull’App Store mentre sul Play Store al primo posto troviamo Coin Master, un’applicazione al centro di critiche piuttosto aspre circa il sistema di gioco che ricalca il funzionamento delle slot machine secondo alcuni non adatto agli adolescenti.