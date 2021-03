Sensor Tower ha pubblicato la nuova classifica di febbraio 2021 relativa alle applicazioni (non gaming) più redditizie dello scorso mese. Rispetto a quelle relative al mese di dicembre 2020, troviamo incredibilmente una situazione del tutto simile con qualche lieve differenza a livello dei ricavi per il Play Store e per l’App Store.

TikTok è inarrestabile, ma seguita da YouTube

Venendo alla classifica generale delle app più redditizie di febbraio 2021, TikTok è ancora una volta al comando con più di 110 milioni di dollari di acquisti da parte degli utenti, circa 1,9 volte il profitto generato nello stesso periodo dell’anno scorso. Circa il 79% degli acquisti proviene dalla Cina, seguiti poi dagli Stati Uniti con l’8% ed infine dalla Turchia con il 3%.

Al secondo posto troviamo poi YouTube con più di 82 milioni di dollari di ricavi, il che rappresenta un incremento del 23% YoY rispetto a febbraio 2020. Il 51% dei ricavi di YouTube proviene dagli Stati Uniti, seguito poi dal 12% dal Giappone. Le altre app degne di nota per quanto riguarda i ricavi sono Tinder, Piccoma e Tencent Video. Molto interessante notare che, malgrado la grande mole di servizi di streaming video online, nella top ten delle app più redditizie troviamo solo Disney+ al sesto posto. La piattaforma streaming è ai piani alti anche sul Play Store (al terzo posto) e su App Store (al sesto posto).