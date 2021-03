Quando si parla dei migliori smartphone Android è davvero difficile, se non impossibile, non prendere in considerazione la nuova famiglia di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S21. Gli smartphone del colosso sudcoreano, infatti, non solo rappresentano l’apice del design e delle prestazioni senza compromessi, ma garantiscono anche un utilizzo appagante per gli anni a venire grazie all’ottimo supporto software di Samsung.

Fino a 150 euro di sconto immediato

Se siete alla ricerca di una soluzione alternativa al vostro vecchio smartphone e state valutando uno tra Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, dal 31 marzo al 4 aprile 2021 Samsung offre un voucher immediato fino a 150 euro per acquistare uno dei tre smartphone sopracitati.

Per ottenere il voucher è semplicissimo:

basta accedere all’applicazione Samsung Members;

scaricare il voucher dalle ore 00:00:31 del 31 marzo 2021 alle 23:59:59 del 4 aprile;

utilizzare il voucher entro il 4 aprile 2021 su Samsung Shop oppure presentandolo al negozio che ha aderito all’iniziativa.

Entrando nel dettaglio, la compagnia riconosce un sconto pari a 100 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S21 5G (codice modello SM-G991B) e 150 euro per l’acquisto di Samsung Galaxy S21+ (codice modello SM-G996B) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B).

Scegliete uno dei tre smartphone di fascia alta entro il 4 aprile 2021 a questo link e inserite il codice “GALAXY21” nel carrello per ottenere il voucher sconto immediato.