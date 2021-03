In queste ore Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A21s e LG VELVET stanno ricevendo alcuni importanti aggiornamenti software. Scopriamoli nel dettaglio nei capitoli seguenti.

NovitĂ aggiornamento A515FXXU4EUC8 per Samsung Galaxy A51

Samsung continua ad essere una delle migliori aziende per quanto riguarda la disponibilitĂ degli aggiornamenti software. Infatti, dopo aver rilasciato un importante aggiornamento per l’intera famiglia Samsung Galaxy S21, in queste ore pubblica un update anche per Samsung Galaxy A51.

Il firmware A515FXXU4EUC8, al momento in propagazione in Russia, porta con sĂ© tutte le novitĂ della One UI 3.1 oltre alle patch di sicurezza di aprile 2021. L’ultima versione della personalizzazione Android di Samsung presenta alcune piccole novitĂ circa l’interfaccia grafica, miglioramenti vari per la fotocamera e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy A51

L’aggiornamento per Samsung Galaxy A51 è attualmente circoscritto al mercato russo, pertanto bisognerĂ attendere qualche settimana prima dell’arrivo anche nel nostro Paese. Potete controllarne la disponibilitĂ attraverso il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

NovitĂ aggiornamento A217NKSU5CUC7 per Samsung Galaxy A21s

Venendo poi allo smartphone di fascia bassa Samsung Galaxy A21s, il terminale sta ricevendo il firmware A217NKSU5CUC7 basato su Android 11. Si tratta di una buona notizia per i tanti utenti muniti di questo smartphone, soprattutto considerando che il terminale avrebbe dovuto ricevere l’ultima versione di Android a partire da maggio 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy A21s

Come abbiamo visto con Samsung Galaxy A51, anche il modello Samsung Galaxy A21s si aggiorna nello stesso identico modo: potete controllare la presenza del nuovo update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

NovitĂ aggiornamento Android 11 per LG VELVET

Venendo poi allo smartphone del colosso sudcoreano, LG VELVET, la compagnia annuncia l’avvio del rilascio del tanto atteso aggiornamento ad Android 11. L’update va ad ottimizzare le prestazioni generali dello smartphone Android oltre a portare con sĂ© tutte le novitĂ dell’ultima versione del sistema operativo di Google.

Come aggiornare LG VELVET

L’aggiornamento ad Android 11 per LG VELVET è immediatamente disponibile per tutti i modelli no-brand, mentre per i modelli in versione TIM bisognerĂ attendere ancora un po’. Se possedete lo smartphone, potete controllare la disponibilitĂ dell’aggiornamento tramite l’apposito menu delle Impostazioni.