La rinnovata attenzione di Samsung per la componente software dei suoi smartphone la sta portando ad essere una delle aziende più attente alle necessità degli utenti, ed in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento G99XXU2AUC8 per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Novità aggiornamento G99XXU2AUC8

Il tris di smartphone di fascia alta di Samsung stanno ricevendo (in India) un corposo aggiornamento da 1 GB che porta con sé un gran numero di novità molto importanti. Infatti, oltre ad aggiungere le ultime patch di sicurezza relative al messe di aprile, il changelog dell’aggiornamento fa riferimento ad alcuni miglioramenti della fotocamera.

Nello specifico sappiamo che adesso è possibile scattare fotografie in modalità Ritratto anche con il sensore “standard”, fino ad oggi escluso a favore invece del sensore telescopico e ultra grandangolare. È molto probabile che la compagnia abbia integrato altre migliorie della fotocamera, ma purtroppo il changelog ufficiale è piuttosto scarno da questo punto di vista.

Come aggiornare la serie Samsung Galaxy S21

L’aggiornamento G99xxXXU2AUC8 per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è attualmente in rilascio in India, come abbiamo sottolineato qualche riga più su. Se non volete attendere l’arrivo della classica notifica di aggiornamento, potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Ringraziamo Mattia