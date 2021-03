OnePlus ha annunciato il rilascio di due importanti aggiornamenti di OxygenOS 11 per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T.

NovitĂ aggiornamento 11.0.5.5 e 11.0.8.12 per OnePlus 8/8 Pro e OnePlus 8T

I modelli OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno ricevendo la build 11.0.5.5 di OxygenOS 11, mentre il modello OnePlus 8T la versione 11.0.8.12. In entrambi i casi notiamo la presenza delle patch di sicurezza di marzo 2021 ed una lunga lista di correzioni di bug. Ecco il changelog in dettaglio:

OnePlus 8/8 Pro e OnePlus 8T: Sistema miglioramento della sensibilitĂ alle gesture durante la ricarica dello smartphone; correzione del bug che non permetteva di cambiare la dimensione del font; correzione di un bug che poteva bloccare il funzionamento degli screenshot estesi; correzione di un bug che poteva non garantire una buona qualitĂ audio utilizzare il Registratore; patch di sicurezza di marzo 2021. Fotocamera correzione di un bug che causava lag durante la registrazione di video a risoluzione 4K CINE a 60 FPS. OnePlus Share correzione di un bug che non permetteva di ricevere file inviati da dispositivi di terze parti. Orologio correzione di un bug per cui la sveglia non suonava nei giorni feriali programmati.



Come aggiornare OnePlus 8, 8 Pro e 8T

Gli aggiornamenti per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T sono attualmente in propagazione in India e presto saranno disponibili anche per i dispositivi presenti in Europa. L’update arriverĂ come sempre tramite OTA ma, una volta pubblicati i link delle build, sarĂ possibile anche procedere all’installazione manuale tramite un semplice flash attraverso l’apposito pannello degli aggiornamenti software di OnePlus.