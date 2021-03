Oggi arriva un’ondata di aggiornamenti in casa Samsung, Huawei e HONOR, altra chiara conferma di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e a offrire a tutti clienti un’esperienza il più soddisfacente possibile. Andiamo subito al sodo e vediamo quali sono i dispositivi aggiornati e tutte le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+

Samsung ha cominciato a rilasciare, anche in Europa (in Germania, per l’esattezza), un nuovo aggiornamento per Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ che porta con sé, un po’ in anticipo, le patch di sicurezza Android di aprile 2021 e alcuni miglioramenti a livello di performance. È chiaro, in assenza di segnalazioni di senso opposto, non siano state introdotte novità degne di nota, ma vi aggiorneremo se invece dovesse cambiare qualcosa.

HONOR 20 e HONOR 20 Pro

HONOR 20 e HONOR 20 Pro stanno ricevendo, a partire da Cina e India, un aggiornamento che va ad introdurre, seppur in ritardo, le patch di sicurezza Android di febbraio 2021, cui si aggiungono i soliti generici miglioramenti a livello di stabilità e velocità di sistema. Occorre comunque segnalare che il firmware in rilascio, basato sulla MagicUI 4, corregge 105 criticità, di cui 2 livello alto, che minavano la sicurezza del sistema operativo.

Huawei P30 e P30 Pro

Anche Huawei P30 e P30 Pro sono pronti a ricevere, questa volta anche in Europa, un nuovo aggiornamento software che porta con sè, oltre a correzioni di bug e miglioramenti generali di performance, anche le patch di sicurezza Android di febbraio 2021. Il nuovo firmware ha un peso di 237 MB ed è basato sulla EMUI 11, per la quale, tuttavia, non sembrano essere aggiunte – stando a quanto segnalato dagli utenti – nuove funzionalità.

