Il team di Google è sempre impegnato nel miglioramento delle applicazioni e dei servizi offerti dall’azienda e tra le ultime novità vi sono quelle che riguardano Google Chrome e Google Foto.

Google Chrome testa una comoda feature

Chi usa la versione Canary di Google Chrome potrebbe aver notato l’icona dell’elenco di lettura posizionata a destra della barra dei Preferiti, appena sotto la propria immagine del profilo e il pulsante delle impostazioni principali.

Si tratta di una nuova funzionalità di Google Chrome 89, nascosta per impostazione predefinita nella versione standard (ma disponibile tramite un apposito flag) e che è stata abilitata per impostazione predefinita nella release 91 Canary del browser.

La novità presente in tale ultima versione Canary è la possibilità di nascondere tale tasto (o farlo ricomparire) con un semplice clic: è sufficiente, infatti, andare con il mouse su una parte vuota della barra e fare un clic con il tasto destro, accedendo così al menu di scelta rapida, ove in basso è disponibile l’apposita opzione per mostrare (o nascondere) l’elenco delle pagine da leggere.

Questa nuova feature rappresenta un’opzione interessante per chi utilizza notebook o tablet dotati di schermi più piccoli, nei quali lo spazio orizzontale è prezioso.

Resta da capire se sarà messa a disposizione di tutti gli utenti con una versione stabile di Google Chrome.

Google Foto punta sempre più sui ricordi

Il team di Google Foto continua ad arricchire la sezione dedicata ai ricordi (ossia le raccolte di immagini che si generano automaticamente) e nelle scorse ore numerosi utenti hanno cominciato a visualizzare “In the spotlight”, raccolta che pare essere in grado di rilevare tutti i tipi di palchi e folle, riempiendosi di spettacoli musicali, spettacoli teatrali e addirittura alcune presentazioni un po’ più appariscenti.

Come con la maggior parte delle sezioni di Google Foto dedicate ai ricordi, anche questa non è legata a una specifica versione dell’app e vederla dipenderà dalle foto disponibili per la scansione di Google nel proprio account personale.

Ad ogni modo, potete scaricare l’ultima versione di Google Foto per Android dal Google Play Store: