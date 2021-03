AAWireless è un dongle economico in grado di portare Android Auto Wireless in qualsiasi modello di automobile. Nel corso degli ultimi mesi ha raggiunto un discreto successo su IndieGoGo nonostante alcuni piccoli problemi di ritardo e di aumento del prezzo di listino per via della implementazione di un nuovo modello di CPU più costoso.

Occhio ad alcuni smartphone Xiaomi…

Alcuni utenti muniti di smartphone Xiaomi che hanno ricevuto il dongle, dichiarano alcuni problemi (in alcuni casi piuttosto importanti) con vecchie versioni di Android. Infatti, in presenza di dispositivi con Android 9 Pie o Android 10, si ha un’alta probabilità che la connessione fra il dongle e lo smartphone non avvenga. Dalle informazioni condivise in rete sembra che il problema sia a causa del software Xiaomi e non per via di qualche bug del dongle.

Le difficoltà non si limitano però solo agli smartphone Xiaomi: sembra che alcuni modelli di automobili a marchio Volkswagen abbiano qualche problema nell’interfacciarci con AAWireless. Diversi utenti lamentano ritardi audio rispetto alle immagini mostrate sul sistema di infotainment, o addirittura il crash dell’interfaccia in caso di lag di una certa importanza. Il bug si presenta molto frequentemente durante il cambio di tracce audio, ma fortunatamente sembra che il team di sviluppo abbia già in mente una probabile soluzione al problema.

…e ad alcune auto Volkswagen

In ogni caso, nonostante i piccoli problemi, AAWireless non ha causato grattacapi alla maggioranza degli acquirenti, il che rappresenta un buon risultato considerando la piccola azienda che si occupa dello sviluppo del dongle. Se siete interessati al progetto potete acquistare AAWireless a questo link di IndieGoGo.