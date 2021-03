AAWireless, il piccolo dongle realizzato per portare l’esperienza di Android Auto Wireless all’interno di ogni autovettura, è andato incontro a qualche piccolo problema di sviluppo nel corso degli scorsi mesi. Infatti, ad inizio febbraio, gli sviluppatori avevano annunciato alcuni ritardi circa l’inizio delle spedizioni, ed in queste ore annunciano una ulteriore importante novità.

AAWireless monterà una nuova CPU

Emil Borconi, sviluppatore riconosciuto di XDA, ha pubblicato un aggiornamento sulla pagina di sviluppo di AAWireless annunciando che, per colpa di alcuni problemi lungo catena di approvvigionamento, si è reso necessario puntare l’attenzione verso un’altra CPU. L’importante novità ha due risvolti, uno positivo e uno negativo: l’arrivo della nuova CPU dovrebbe far terminare i continui rinvii a cui l’azienda è dovuta sottostare nel corso degli scorsi mesi, ma comporta un aumento del 50% rispetto la vecchia CPU utilizzata.

L’azienda sottolinea che i vecchi acquirenti che non hanno ancora ricevuto il proprio AAWireless non verranno interessati dall’aumento dei costi di approvvigionamento, ma tutti gli altri clienti interessati vedranno un leggero aumento del prezzo di listino del dongle. Purtroppo si tratta di un piccolo incidente di percorso che evidentemente colpisce piccole realtà che non hanno modo di esercitare un importante peso nelle fasi cruciali di rifornimento con le aziende produttrici, ma fortunatamente l’aumento del costo della CPU porta il prezzo finale di AAWireless da 65 a 75 dollari, pari a 63 euro al cambio.

Se siete interessati al progetto potete acquistare AAWireless a questo link di IndieGoGo.