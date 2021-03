Scopriamo insieme quali sono le ultime novità in casa Google per quanto riguarda alcuni servizi molto popolari come Google Drive, Google Lens, Google Chat e YouTube.

Google Drive introduce una novità

Il team di Google Drive ha annunciato di avere deciso di apportare un’importante modifica in virtù della quale per gli utenti sarà più semplice cercare contenuti tra i file condivisi.

Il nuovo sistema aiuterà gli utenti a trovare i file da cercare attraverso dei nuovi operatori di ricerca con cui ricordare dove potrebbe essere il contenuto desiderato:

“From” ora mostrerà i file condivisi con l’utente dall’indirizzo email specificato

“A” mostrerà i file condivisi con l’indirizzo email specificato

“Sharedwith” mostrerà i file che l’indirizzo email specificato possiede o ha il permesso di visualizzare, commentare o modificare

“Owner” mostrerà i file di proprietà dell’indirizzo e-mail specificato

Queste novità sono già in fase di rilascio e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti gli utenti.

Google Lens integrato nel motore di ricerca

Google Lens combina la potenza dell’elaborazione delle immagini dal vivo catturate dalla fotocamera del telefono con l’intelligenza artificiale e l’enorme portata del motore di ricerca del colosso di Mountain View ma, a quanto pare, tale soluzione non è utilizzata da abbastanza persone e Google sta provando in vari modi a renderla più popolare.

Nuovu tentativi in tal senso sono quelli che prevedono la visualizzazione di appositi suggerimenti di utilizzare Google Lens all’interno di Google Foto o l’inclusione del logo di questo servizio nel widget del motore di ricerca (immagine in alto).

Allo stato attuale si tratta di test condotti con una ristretta cerchia di utenti ma a breve potrebbero essere estesi a tutti. Staremo a vedere.

Google Chat su Web migliora

Nelle scorse ore il team di Google Chat ha annunciato che da domani la versione Web di questo servizio potrà contare su alcuni miglioramenti grafici per rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo.

Tra tali novità vi sono la visualizzazione di apposite schede all’interno delle singole conversazioni dedicate alle chat, ai file condivisi e alle attività da completare.

E ancora, sulla parte destra saranno disponibili delle scorciatoie per i principali servizi di Google mentre nell’angolo in basso a sinistra è possibile notare l’introduzione dell’integrazione con Google Meet.

Le novità inizieranno a essere disponibili da domani per gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business.

Piccola modifica alle icone di YouTube sul Web

Nelle scorse ore il team del colosso di Mountain View ha apportato un piccolo cambiamento alla versione desktop o web di YouTube, in virtù del quale vengono modificate le vecchie icone per fare spazio a quelle già viste su Android.

Le icone della barra di sinistra passano da quelle ben definite e con gli interni pieni (immagine in basso a sinistra) a quelle basate soltanto sui contorni (immagine in basso a destra) e che potrebbero creare un po’ di confusione.

La modifica è già in fase di rilascio e nei prossimi giorni dovrebbe essere disponibile per tutti.