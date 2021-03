Mancano poche ore alla presentazione dei nuovi smartphone OnePlus, dei quali, grazie a rumor e anticipazioni provenienti anche dallo stesso produttore cinese, sappiamo quasi tutto. Vista la scheda tecnica sulla quale potranno contare è lecito attendersi prezzi decisamente elevati, pur se in linea con gli altri smartphone della stessa fascia di mercato.

OnePlus 8, 8 Pro e Nord in offerta

Se state cercando un nuovo smartphone e la vostra scelta è ricaduta su OnePlus, potrebbe essere l’occasione giusta per guardare a un modello dello scorso anno, approfittando di un paio di occasioni disponibili su Amazon. Sono infatti in offerta in queste ore sia OnePlus Nord, che è dotato di connettività 5G e che è in promozione a un ottimo prezzo (il minimo storico su Amazon), sia la coppia OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

OnePlus Nord, che può contare su uno schermo da 6,44 pollici a 90 Hz, Snapdragon 765G e 8-128 GB di memoria, può essere vostro a 329 euro, un ottimo prezzo vista la qualità del prodotto, incluso un comparto fotografico che può contare su ben sei fotocamere. È in promozione anche la versione 12-256 GB scontata di 100 euro rispetto al prezzo di listino e altrettanto allettante. Entrambe le varianti sono disponibili in diverse colorazioni, tutte scontate, vendute e spedite da Amazon senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.

Se invece volete qualcosa di più, anche dal punto di vista delle prestazioni, potete fare un pensierino a OnePlus 8 e 8 Pro, anche in questo caso venduti e spediti da Amazon. In particolare OnePlus 8 8-128 GB è in offerta a 449 euro nella colorazione nera, con la versione Pro, stesso colore e taglio di memoria, in vendita a 649 euro.

Ricordiamo che per entrambi è presente uno Snapdragon 865 con due tagli di memoria, con display a 90 Hz e ricarica rapida a 30 watt, con caricabatterie incluso nella confezione di vendita. A seguire il link alla pagina che raccoglie l’offerta per entrambi i modelli.

