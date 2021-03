L’interfaccia di Google Foto concede più spazio agli strumenti di Google Lens

Google Foto e Google Lens sono due tra gli strumenti più potenti e interessanti della casa di Mountain View e insieme formano un’accoppiata vincente. Deve essere stato questo il motivo che ha spinto il team di Big G a fare una piccola revisione dell’interfaccia utente di Google Foto volta a concedere maggior spazio agli strumenti di Lens, ora indubbiamente più visibili e di più facile accesso.

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, la novità salta all’occhio mentre si visualizza un’immagine su Google Foto, sia effettuando un semplice tap sull’icona di Lens, sia espandendo il pannello delle informazioni sulla stessa.

Previous Next Fullscreen

La novità è già disponibile per tanti utenti (compreso chi vi scrive [N.d.R.]) e dovrebbe essere stata attivata lato server nei giorni scorsi – non si conosce la data precisa.

Come sempre, se Google Lens individua del testo nell’immagine, provvede ad evidenziarlo. Un tap sul testo selezionato permette di tradurlo, di copiarlo in un’altra applicazione oppure anche di trasferirlo al computer dell’utente collegato all’account Google.

Tutte queste funzioni non sono nuove in senso assoluto, tuttavia, mentre finora erano disponibili nell’app dedicata di Google Lens, adesso sono subito a portata di tap quando si visualizza un’immagine in Google Foto.

Avevate già notato questo rinnovamento dell’interfaccia di Google Foto? Sfruttate spesso gli strumenti di Lens? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate le versioni più recenti di entrambe le applicazioni dal Google Play Store cliccando sui badge sottostanti.