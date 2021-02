Nel giro di qualche mese gli utenti perderanno la possibilità di caricare su Google Foto senza limiti immagini in alta qualità e ciò comporterà per tanti (soprattutto per chi ha tutta la propria raccolta di foto caricata sul servizio del colosso di Mountain View) la necessità di decidere se stipulare un abbonamento o provare le soluzioni della concorrenza.

Tuttavia vi potrebbe essere anche una terza opzione, a condizione di avere a propria disposizione un vecchio smartphone della gamma Google Pixel: tale device, infatti, potrebbe essere utilizzato per eseguire il backup delle proprie immagini su Google Foto senza limiti di spazio (il primo modello della gamma Google Pixel ha la possibilità di caricare immagini in qualità originale senza limiti mentre a partire da Google Pixel 2 ciò è consentito soltanto in alta qualità).

Come aggirare i nuovi limiti di Google Foto

E così la community di utenti che ruota attorno al mondo di Google ha escogitato un paio di soluzioni per sfruttare questa capacità degli smartphone Google Pixel.

La prima ipotesi prevede l’utilizzo di un Google Pixel originale, sul quale viene impostata una sorta di sincronizzazione remota con il nuovo smartphone dell’utente (attraverso la funzione server FTP di Solid Explorer e un’app chiamata FolderSync), in modo tale che ogni volta che viene scattata una nuova foto, questa non viene caricata su Google Foto per il backup ma sul Pixel, che poi procede a tale operazione (senza limiti di spazio).

Una seconda opzione ancora più semplice si basa sull’app Syncthing (la trovate sul Play Store), che va installata sia sul nuovo smartphone che sul Pixel e che consente di configurare una feature in virtù della quale ogni nuovo scatto viene subito trasferito al telefono di Google, che poi può caricarlo su Google Foto per il backup.

Resta da capire se a giugno, quando entreranno in vigore le nuove regole di Google Foto, il colosso di Mountain View continuerà a consentire agli utenti di aggirare i limiti imposti.

