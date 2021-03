Infinito Smartphone Edition è la promozione di Vodafone che permette di acquistare uno smartphone a rate in abbinamento a una delle offerte Vodafone Infinito. L’operatore rosso ha deciso di prorogare l’offerta fino al prossimo 24 marzo, per cui tutti i nuovi clienti che sceglieranno di attivare un’offerta tra Vodafone Infinito Gold e Vodafone Infinito Black potranno anche scegliere di abbinare uno degli smartphone disponibili. Si tratta di una buona occasione per portarsi a casa uno smartphone di fascia alta e rateizzarne il pagamento e sfruttarne a pieno le potenzialità grazie alla Rete di Vodafone.

La rateizzazione degli smartphone avviene per mezzo del servizio Telefono Facile o Telefono No Problem e solitamente richiede il pagamento di 24 rate mensili, un anticipo e un eventuale corrispettivo di recesso anticipato. L’addebito della rata mensile può avvenire solo e esclusivamente su carta di credito e non comprende il canone mensile dell’offerta abbinata, che dovrà essere pagato separatamente.

Gli smartphone che possono essere abbinati all’offerta Vodafone Infinito

Detto ciò, Infinito Smartphone Edition include alcuni dei più recenti smartphone di fascia alta di diversi produttori, a partire dai nuovi Samsung della serie Galaxy S21. La promozione prende il nome di Infinito S21 5G Edition e non prevede alcun anticipo sull’acquisto a rate dei seguenti smartphone:

Galaxy S21 5G 128GB a 28 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

a 28 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; Galaxy S21 5G 256GB a 30 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

a 30 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; Galaxy S21+ 5G 128GB a 34 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro;

a 34 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro; Galaxy S21+ 5G 256GB a 36 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 2050 euro;

a 36 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 2050 euro; Galaxy S21 Ultra 5G 128GB a 44 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

a 44 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; Galaxy S21 Ultra 5G 256GB a 46 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro.

Anche la serie Samsung Galaxy S20 è disponibile all’acquisto rateizzato con anticipo zero. La promozione si chiama Infinito S20 Edition e include i seguenti modelli:

Samsung Galaxy S20 5G 128GB a 30 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro;

a 30 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro; Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB a 35 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro;

a 35 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro; Samsung Galaxy S20 FE a 15 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro.

Altri smartphone Android che potete acquistare con anticipo zero sono i seguenti:

Huawei P40 5G a 19 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro;

a 19 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro; Xiaomi Mi 10 5G a 15 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 500 euro;

a 15 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 500 euro; Xiaomi Mi 10T Pro 5G a 15 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro.

a 15 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro. Xiaomi Mi 11 5G a 15 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 500 euro.

Avete voglia di un nuovo iPhone? Con Vodafone Infinito Smartphone Edition potete portarvi a casa il più recente iPhone 12 o modelli dello scorso anno. Anche in questo caso i dispositivi che possono essere acquistati con anticipo zero sono:

iPhone 12 64GB a 32 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro;

a 32 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro; iPhone 12 128GB a 34 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro;

a 34 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro; iPhone 12 mini 64GB a 28 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro;

a 28 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro; iPhone 12 mini 128GB a 30 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro;

a 30 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro; iPhone 12 Pro 128GB a 42 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro;

a 42 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro; iPhone 12 Pro 256GB a 45 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

a 45 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; iPhone 12 Pro Max 128GB a 45 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

a 45 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; iPhone 12 Pro Max 256GB a 50 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

a 50 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; iPhone SE 2020 128GB a 19 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro;

a 19 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro; iPhone 11 128GB a 25 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro;

a 25 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 250 euro; iPhone 11 Pro 64GB a 34 euro al mese per 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 300 euro.

Altri iPhone prevedono, invece, un anticipo e sono i seguenti:

iPhone 12 256GB con anticipo 99,99 euro e 24 rate da 34 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

con anticipo 99,99 euro e 24 rate da 34 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; iPhone 12 mini 256GB con anticipo 89,99 euro e 24 rate da 30 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

con anticipo 89,99 euro e 24 rate da 30 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; iPhone 12 Pro 512GB con anticipo 149,99 euro e 24 rate da 48 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro;

con anticipo 149,99 euro e 24 rate da 48 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro; iPhone 12 Pro Max 512GB con anticipo 149,99 euro e 24 rate da 51 euro al mese ciascuna con corrispettivo di recesso anticipato massimo di 200 euro.

Ricordiamo, infine, che tutti questi smartphone sono presenti nel listino dell’operatore ma non è detto che siano tutti disponibili presso i rivenditori.